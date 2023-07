Rusové kupují byty v Mariupolu nelegálně, upozornil poradce starosty

Rusové si kupují nemovitosti v okupovaném Mariupolu nelegálně, protože byt má často stále ukrajinského vlastníka. V dnes zveřejněném rozhovoru na stanici Nastojaščeje vremja to uvedl poradce starosty města Mariupolu loajální Kyjevu Petro Andrjuščenko.

Na praktiky, kdy Rusové začali čím dál častěji kupovat byty v přímořském Mariupolu, těžce poznamenaném boji, upozornil tento týden server Bumaga.

V případě, že město osvobodí ukrajinské síly, budou tyto transakce neplatné, upozornil Andrjuščenko. Podle něj se od okupace do Mariupolu přesunulo 40 000 Rusů a tento počet dál poroste, pokud Ukrajina v dohledné době město neosvobodí. Před válkou mělo město bezmála půl milionu obyvatel.

Mnozí obyvatelé Mariupolu z města po začátku ruské invaze na Ukrajinu ale uprchli. Ti, co zůstali, podle Andrjuščenka často kolaborují a vyhánějí původní majitele z bytů. „Jde to až tak daleko, že vědí, že lidi si koupili byt před válkou a doklady na to nemají – shořely. Tak ten jejich byt prodají. Potom přijde někde společně s člověkem z komendatury a říká, že byt má nového vlastníka a že má k dispozici nové doklady vydané Ruskem,“ popsal poradce starosty.

Původní vlastník nezřídka končí na ulici. Nemůže totiž dokázat, že byt je jeho, protože podle Andrjuščenka nemá přístup do katastru nemovitostí. Poradce starosty přitom nevysvětlil, zda je tento problém s přístupem pouze na okupovaných územích, nebo i jinde na Ukrajině. Kyjev po vpádu ruských vojsk přístup do katastru pozastavil, v květnu ho ale podle ukrajinských médií obnovil.

Portál Bumaga se ve svém článku ze středy pokusil přiblížit, jaká je motivace Rusů pořídit si nemovitost v Mariupolu. Všichni jeho respondenti vysvětlili, že město je podle nich atraktivní díky své blízkosti k moři. Mariupol je přístavní město na břehu Azovského moře. Někteří Rusové pak uvedli, že věří v rozvoj města pod ruskou správou a že koupě bytu je tak podle nich dobrou investicí.

Výkladní skříní, kterou obchodníci s realitami v Mariupolu ukazují zájemcům, je nově postavená čtvrť Něvskij. Právě tu také navštívil po ovládnutí města ruskými silami ruský prezident Vladimir Putin.

Mariupol byl během bojů loni na jaře prakticky zničen. Ruské síly ho přes dva měsíce intenzivně bombardovaly, než ho v květnu plně ovládly. Dosud není jasné, kolik obětí si boje o město vyžádaly. Kyjev ale loni v květnu uváděl, že ve městě zahynulo nejméně 25 000 lidí, většinou civilistů. Poškozeno nebo zcela zničeno bylo asi 90 procent bytových a 60 procent rodinných domů. (ČTK)