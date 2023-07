Premiér Sánchez zahájil španělské předsednictví v EU návštěvou Kyjeva

Španělský premiér Pedro Sánchez, jehož země se právě ujímá půlročního předsednictví v Evropské unii, dnes přijel na návštěvu Kyjeva. Na společné tiskové konferenci s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským pak ujistil, že jeho návštěva svědčí o jednoznačné podpoře EU pro žádost Ukrajiny stát se členem unie.

„Má přítomnost zde v první den našeho předsednictví svědčí o jasném a jednoznačném politickém závazku,“ řekl Sánchez podle agentury AFP.

Premiér na twitteru zveřejnil video z příjezdu vlakem z Polska do Kyjeva a uvedl, že chtěl, aby se první událost španělského předsednictví odehrála na Ukrajině, která už 16 měsíců čelí ruské invazi.

Zelenskyj dal před novináři najevo, že na diplomatické řešení konfliktu s Ruskem nastane čas, až Ukrajina dosáhne osvobození svého území v mezinárodně uznaných hranicích z roku 1991. Zdůraznil také, že Ukrajina nepřistoupí na žádný kompromis s Ruskem ohledně svého budoucího členství v Severoatlantické alianci.

Průtahy s výcvikem ukrajinských pilotů

Od summitu NATO, který 11. července začne ve Vilniusu, Kyjev očekává jasný a srozumitelný signál, že se Ukrajina může stát po válce členem aliance: „A to je pozvání do aliance. První velmi praktický krok. Pro nás by to bylo velice důležité,“ řekl podle agentury Unian. Členství v alianci představuje nejlepší záruku bezpečnosti, ale dokud Ukrajina není členem NATO, potřebuje záruky své bezpečnosti, dodal prezident.

Zelenskyj také uvedl, že nechápe průtahy s výcvikem ukrajinských pilotů na stíhačkách F-16. „Ukrajina smí získat F-16. Dohodli jsme se na tom, máme koalici zemí, které jsou připraveny začít s výcvikem ukrajinských pilotů. Harmonogram výcvikových misí dosud není, protahuje se to, „ řekl Zelenskyj podle agentury Interfax-Ukrajina. Rád by se zeptal „některých vážených partnerů“, proč to dělají, protože to sám netuší. A také by se podle agentury AFP ptal, zda partneři mají termín, kdy Ukrajina stíhačky získá.

Varování před možným výbuchem Záporožské jaderné elektrárny

Ukrajinský prezident s odvoláním na poznatky ukrajinské rozvědky znovu varoval před „vážnou hrozbou“ výbuchu v Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárně spojeným s únikem radiace. Podrobnosti neuvedl, vyzval ale k větší mezinárodní pozornosti, napsala agentura Reuters.

„Budeme podporovat ukrajinský lid, dokud se do Evropy nevrátí mír,“ uvedl Sánchez po příjezdu do Kyjeva. „Ukrajina vyhraje válku, protože už vyhrála bitvu idejí, když si vybrala Evropu,“ řekl v ukrajinském parlamentu, kde jeho projev několikrát přerušil potlesk.

„Budeme s vámi a budeme vás podporovat tak dlouho, jak bude třeba. Budeme podporovat Ukrajinu bez ohledu na to, kolik to bude stát. Budeme s vámi ve vaší snaze být svobodným a svrchovaným státem, který si budoucnost určil jako člen evropské rodiny,“ řekl premiér podle listu Ukrajinska pravda.

Sánchezova cesta nebyla do poslední chvíle utajována

Sánchez poukázal na to, jak podstatně se změnila situace od února, kdy před poslanci hovořil na výročí ruské invaze. Nyní ukrajinské síly přešly do protiofenzivy proti „nepříteli, který ukazuje známky slabosti“, řekl. Premiér zdůraznil, že chápe, jak vysokou cenu musejí Ukrajinci platit za nová vítězství.

Sánchez avizoval další balík pomoci Ukrajině. „Dnes se má země rozhodla poskytnout dodatečných 55 milionů eur (asi 1,3 miliardy Kč), včetně 51 milionů přes Světovou banku (SB), pro malé a střední podniky na Ukrajině,“ řekl podle listu Ukrajinska pravda. Zbývající čtyři miliony eur by měly být poskytnuty přes program OSN pro vytvoření škol s takzvanými zelenými a s udržitelnými energetickými systémy.

Ukrajinska pravda poznamenala, že na rozdíl od jiných zahraničních návštěv nebyla Sánchezova cesta do poslední chvíle utajována. Ještě v době konání summitu EU ji tento týden oznámil Zelenskyj. (ČTK)