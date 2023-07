Za převaděčství budou ode dneška hrozit přísnější tresty

Tresty za převaděčství budou ode dneška přísnější. Cizincům, kteří by nerespektovali rozhodnutí o vyhoštění, pak budou hrozit až dva roky vězení. Změny souvisí s novelou azylového zákona, která má naopak usnadnit pobyt kvalifikovaným zahraničním pracovníkům.

Novela zavedla až osmiletý trest vězení pro převaděče, kteří při pašování migrantů vystaví větší počet osob nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Vyšším počtem se podle dřívějších soudních rozhodnutí míní alespoň sedm lidí. Nově definovaná skutková podstata tohoto trestného činu má zjednodušit jejich postih. Skutkové podstaty se nebudou týkat jen migrace do Česka, ale také do jiných členských států EU. V návaznosti na unijní předpisy byl zákon doplněn o pasáž ukládající českým orgánům vynucovat rozhodnutí o povinnosti cizince opustit unijní prostor, i pokud by to nařídil úřad jiné členské země EU.

Předloha také zavádí povinnost evidence automobilů ukrajinských běženců, kteří ujeli do Česka před ruskou invazí. Tato změna nabyde účinnosti od letošního října. Souvisí s hrazením škod při dopravních nehodách novela zavádí evidenci aut ukrajinských uprchlíků. S neregistrovanými vozidly by Ukrajinci jezdili pod hrozbou pokuty až 30 000 korun. (ČTK)