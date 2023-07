Soudkyně amerického nejvyššího soudu nesouhlasí s rozhodnutím konzervativní většiny

Soudkyně amerického Nejvyššího soudu Sonia Sotomayor včera za dramatické atmosféry osobně přečetla své nesouhlasné stanovisko k rozhodnutí konzervativní většiny, které umožňuje podnikům odepřít služby lidem, s nimiž ideově nesouhlasí.

Nebývá obvyklé, aby soudci četli svá stanoviska osobně, ale Sotomayor to považovala za důležité kvůli dopadům, jaké bude rozhodnutí jejích kolegů podle ní mít na další život v USA.

Nejvyšší soud v pátek rozhodl 6:3 ve prospěch Lorie Smith, evangelické křesťanky a majitelky společnosti 303 Creative, která se zabývá tvorbou webových stránek. Smith si stěžovala, že ji Colorado na základě zákona o veřejném ubytování nutí navrhovat svatební webové stránky i pro páry stejného pohlaví, a to navzdory jejímu odporu k manželství osob stejného pohlaví, který vychází z její víry.

Soudkyně Sotomayor, která spolu s Elenou Kagan a Ketanji Jackson patří k tříčlenné liberální menšině v rozhodujícím legislativním orgánu, ale namítá, že takové rozhodnutí otevře dveře pro diskriminaci dalších menšinových párů a z lidí menšinové orientace dělá občany druhé kategorie.

„Tvůrce webových stránek by mohl stejně tak odmítnout vytvořit například svatební webové stránky pro smíšený rasový pár. Jak rychle zapomínáme, že odpor vůči rasově smíšeným sňatkům byl často vysvětlován tím, že ‚všemohoucí Bůh… nezamýšlel, aby se rasy mísily‘,“ uvedla a citovala přelomový případ Loving v. Virginia z roku 1976, který zrušil zákazy mezirasových sňatků na úrovni státu.

Případ by podle ní mohl mít dopad i na další chráněné menšiny, a jako příklad uvedla, že papírnictví by mohlo odmítnout prodat oznámení o narození dítěte zdravotně postiženému páru, protože nesouhlasí s tím, aby měli dítě, nebo že maloobchod by mohl odmítnout služby rodinného portrétu pro rodiny, které nejsou „tradiční“.

Autorem návrhu rozhodnutí byl soudce Neil Gorsuch, spolu s ním hlasovali všichni konzervativně smýšlející soudci: Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, předseda John Roberts, Clarence Thomas i Samuel Alito. (Hill, Business Insider, NPR)

Nejvyšší soud v červnu vynáší verdikty svých rozhodnutí, na nichž pracoval uplynulý rok. Ve stejný den – v pátek 30. června – rozhodl ještě o zablokování plánu Joea Bidena na odpuštění části dluhu studujícím a zrušení pozitivní diskriminace, více píšeme zde.