Vyšetřovací zpráva k evakuaci z Afghánistánu obsahuje kritiku Bidena i Trumpa

Vyšetřovací zpráva k evakuaci z Afghánistánu v roce 2021 obsahuje kritiku Bidena i Trumpa, dokument zpracovalo americké ministerstvo zahraničí. Samotná evakuace se odehrála za Bidenova prezidentství.

Jejich rozhodnutí měla podle zprávy „vážné dopady na životaschopnost“ a bezpečnost tehdejší afghánské vlády podporované Spojenými státy, informovala dnes agentura Reuters.

Nepřímo – a aniž by byl jmenován – je ministerskou zprávou kritizován také samotný šéf americké diplomacie Antony Blinken. Vytýkáno mu je to, že se mu nepodařilo rozšířit pracovní skupinu ministerstva pro krizové řízení a že na ministerstvu chybí vysoce postavený diplomat, který by „dohlížel na všechny prvky reakce na krizi“.

Kritická zjištění z ministerské zprávy byla vzata v úvahu při tvorbě souhrnu poznatků, který k americké evakuaci z Afghánistánu vydal v dubnu Bílý dům. Nepromítla se však do jeho závěrů, v nichž Bílý dům de facto připsal veškerou vinu za chaotické stažení amerických vojsk a evakuaci z Afghánistánu špatnému plánování ze strany Trumpovy administrativy.

Biden kvůli předloňské operaci, kterou provázela i chaotická snaha přepravit z Afghánistánu místní spolupracovníky americké armády, dodnes čelí hlasité kritice zákonodárců Republikánské strany. Ti letos zahájili zvláštní vyšetřování ve Sněmovně reprezentantů, kde mají po loňských volbách těsnou většinu.

Afghánská metropole Kábul padla 15. srpna 2021 do rukou ozbrojenců radikálního islamistického hnutí Tálibán na závěr jeho vojenské ofenzivy proti afghánské vládě. Předtím se zhroutila moc afghánské vlády ve většině provincií. Stalo se tak uprostřed stahování amerických vojsk, které mělo být dokončeno do 31. srpna. (ČTK, Reuters)