Cizinecká policie mění ředitele

Poslankyně STAN Barbora Urbanová v Aréně N popisuje, jak začíná sexuální násilí na dětech. „Dítě se nebrání, neřekne ne. Neřekne ‚au, to bolí‘. Nikomu se nesvěří, je to tajemství. Je rádo, že si ho konečně někdo všímá, tak to přece chvíli vydrží.“