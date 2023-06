USA se vrátily do organizace UNESCO, kterou opustily za exprezidenta Trumpa

Spojené státy se vrátily do UNESCO, kterou opustily v roce 2018 za tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle agentury AFP to dnes na mimořádném zasedání v Paříži schválila velká většina členů organizace. Proti byla Čína či Rusko.

„Rezoluce byla přijata,“ citovala AFP předsedu Generální konference UNESCO, Brazilce Santiaga Irazabala Mouraa. Pro návrat USA do organizace se vyslovilo 132 států, 15 se zdrželo hlasování a deset bylo proti, včetně Íránu, Sýrie, Číny a také Ruska.

Záměr vrátit se do UNESCO oznámila administrativa prezidenta Joea Bidena v první půli června.

Agentura AP dříve uvedla, že návrat do UNESCO by měl Spojeným státům pomoci čelit rostoucímu čínskému vlivu v organizaci. Washington se obává, že by Peking mohl získat příliš silné postavení v organizaci, která by mohla rozhodovat o některých mezinárodních standardech pro využívání nových technologií či umělé inteligence.

Exprezident Trump, který je Bidenovým předchůdcem v úřadu, odchod z UNESCO na konci roku 2018 odůvodnil údajnými protiizraelskými postoji organizace. Nebylo to poprvé, co Washington zrušil své členství. Podobné rozhodnutí učinil v roce 1983 prezident Ronald Reagan, USA pak odešly v roce 1985. Do organizace se vrátily až v říjnu 2003 v době vlády prezidenta George Bushe mladšího. (ČTK)