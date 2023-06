Černochová: Částka za F-35 není překvapivá, zahrnuje to i infrastrukturu

Maximální možná cena 5,62 miliardy dolarů (asi 122,6 miliard korun) za americké letouny F-35 není překvapivá, zahrnuje i potřebnou infrastrukturu. Novinářům to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky by v kontraktu byla řada položek, které by Česko muselo pořídit bez ohledu na to, pro nákup jakého typu letounu by se rozhodlo. Zmínil munici nebo výcvik leteckého a pozemního personálu.

Česko mělo podle Černochové informace od jiných zemí o možné částce, proto nebyla překvapivá. „Je to částka, o které se plus minus hovořilo ve studii, která nám byla předkládána jako vojenské doporučení pro vládu,“ poznamenala ministryně.

„Nás to nepřekvapuje. Děláme si i nějaký rozklad v letech, kolik nám to bude brát z rozpočtu ročně. Nejsou to enormní sumy ve smyslu třeba čtvrtiny našeho rozpočtu,“ doplnil Řehka. „Za nás to zatím hodnotíme tak, že to je zvladatelné, jinak bychom to nedoporučovali,“ dodal.

Částka je maximální možnou pro případný desetiletý kontrakt. Pro schválenou smlouvu je nepřekročitelná, proto v ní standardně bývá zahrnuta i dostatečná rezerva. ČTK to ve čtvrtek večer sdělil mluvčí vlády Václav Smolka v reakci na to, že americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej letounů F-35 české armádě.

„Částka uvedená v tomto dokumentu tedy nepředstavuje cenu případného kontraktu mezi ČR a USA, jehož návrh očekáváme v létě. Jakmile nabídka v létě dorazí, bude do 1. října předložena vládě ČR, která následně rozhodne o realizaci nebo nerealizaci této akvizice,“ poznamenal mluvčí. České ministerstvo obrany s USA jedná o pořízení 24 těchto stíhaček páté generace.

Součástí kontraktu by měla být i přestavba čáslavského letiště, uvedla Černochová. „Oprava letiště by musela probíhat stejně, ať by tu přistávalo cokoli,“ poznamenala.

Zahájit jednání s americkou vládou o případném nákupu strojů doporučila armádní analýza, podle které požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 mohou splnit pouze stroje páté generace, které by vystřídaly nyní využívané švédské gripeny. Jejich jediným dostupným zástupcem je v současné době právě F-35 amerického výrobce Lockheed Martin, který by společně se společnostmi Boeing a Raytheon byl hlavními signatáři potenciálního kontraktu. (ČTK)