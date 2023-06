Maďarsko ujistilo, že nebude zdržovat vstup Švédska do NATO, tvrdí premiér Kristersson

Švédský premiér Ulf Kristersson prohlásil, že ho předseda maďarské vlády Viktor Orbán ujistil, že Maďarsko nebude zdržovat vstup Švédska do NATO. Kristersson tak reagoval na středeční zprávu, podle níž maďarský parlament nebude o záležitosti hlasovat před prázdninami.

„Mluvil jsem včera (ve čtvrtek) s Viktorem Orbánem a on velmi jasně potvrdil, že to, co mi řekl naposledy, stále platí,“ řekl Kristersson v dnešním rozhovoru s novináři. „Maďarsko nebude žádným způsobem zdržovat ratifikační proces Švédska,“ dodal.

Švédský premiér nicméně neupřesnil, jestli Orbánovy výroky naznačují, že by se hlasování maďarského parlamentu mohlo uskutečnit ještě před summitem NATO, který se bude konat 11. a 12. července ve Vilniusu.

Podle programu maďarského parlamentu zákonodárný sbor nebude o švédské žádosti o členství v NATO hlasovat před letní parlamentní přestávkou. Opoziční poslankyně Ágnes Vadaiová ve čtvrtek informovala, že vládní zákonodárci nepodpořili zařazení hlasování na program příštího týdne.

Švédsko požádalo o vstup do NATO s další dlouho neutrální severskou zemí Finskem po napadení Ukrajiny ruskou armádou loni v únoru. Finské členství turecký parlament schválil letos koncem března, a Finsko se tak začátkem dubna stalo 31. členem Severoatlantické aliance.

Připojení Švédska k NATO blokuje kromě Maďarska ještě Turecko. To tvrdí, že Stockholm stále nesplnil všechny turecké požadavky ohledně potírání teroristických organizací a jejich sympatizantů. Rozhořčení Ankary rovněž znovu vyvolalo spálení koránu ve středu před mešitou ve Stockholmu. (ČTK)