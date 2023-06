Česká expedice Monoxylon je v polovině, Egejským mořem urazila okolo 250 km

Námořní expedice Monoxylon IV, která má v plánu přeplout od východu na západ Egejské moře, je zhruba v polovině plánované trasy. Experimentální archeologové z Archeoparku Všestary včera po dvou dnech odpočinku na ostrově Naxos vzdolali etapu dlouhou 30 kilometrů a dopluli na Paros.

„Expedice se přesunula do západní části Egejského moře, kde by síla větru měla být mírnější než v minulých dnech. Expedice dosáhla přibližně poloviny plánované trasy v délce 250 km. Nejdelší úseky kolem 50 km expedici stále čekají, a to za ostrovem Melos,“ sdělil archeolog a organizátor expedice Radomír Tichý. (České noviny)