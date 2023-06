Ukrajina žaluje Írán u Mezinárodního soudního dvora kvůli sestřelení letadla

Ukrajina a další země podají k Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ) žalobu na Írán za sestřelení ukrajinského civilního letadla v lednu 2020. Při havárii tehdy zemřelo 176 lidí a Teherán později přiznal, že stroj omylem sestřelila jeho protivzdušná obrana.

Oznámilo to dnes ministerstvo zahraničí v Kyjevě.

Podle ministerstva se koordinační skupina, která zastupuje oběti ze sestřeleného letounu ukrajinských aerolinek UIA a jejímiž členy jsou též Kanada, Švédsko a Británie, rozhodla podat žalobu poté, co s íránskými úřady nenalezla shodu na uspořádání mezinárodní arbitráže v této věci. Ta by měla vést k odškodnění obětí a pozůstalých.

Stroj Boeing zasáhly íránské protiletadlové střely krátce po startu z teheránského letiště 8. ledna 2020. Předběžná zpráva íránské organizace pro civilní letectví (CAO) o půl roku později konstatovala, že za havárii mohla lidská chyba, konkrétně špatné seřízení vojenského radaru. Íránská protivzdušná obrana byla v době neštěstí ve vysoké pohotovosti, protože Teherán jen krátce předtím zaútočil na dvě vojenské základy v Iráku, které hostily americké vojáky. Chtěl se tím pomstít za vraždu klíčového íránského generála Kásema Solejmáního v Iráku, kterou provedly USA o pět dní dříve.

Letos v dubnu soud v Íránu udělil tresty vězení v rozmezí od jednoho roku do deseti let skupině deseti íránských vojáků. Nejdelší trest dostal velitel systému protivzdušné obrany za to, že údajně neuposlechl rozkazů nadřízených a ukrajinský boeing sestřelil. (ČTK)