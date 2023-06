Greta Thunberg se setkala se Zelenským

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunberg se dnes v Kyjevě setkala s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Učinila tak v rámci mezinárodní pracovní skupiny, která má posoudit dopady ruské invaze na životní prostředí Ukrajiny.

Greta Thunberg v Kyjevě. Foto: Ukrajinská prezidentská kancelář

Informovala o tom agentura DPA.

Potřebujeme vaši odbornou pomoc,“ řekl Zelenskyj po dnešním setkání v Kyjevě. Na něm upozornil především na ekologickou katastrofu, kterou způsobilo nedávné protržení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny.

Thunberg podle ukrajinských médií řekla, že reakce světa na tuto „ekocidu“ byla nedostatečná. „Nemyslím si, že jakákoliv reakce může být dostatečná. Protože prostě neexistují slova, která by tuto brutalitu popsala,“ dodala.

Ze zničení přehrady z 6. června se vzájemně obvinily Ukrajina a Rusko. Hráz se prolomila v části, kterou v tu dobu kontrolovaly ruské síly. Některé analýzy, včetně té zveřejněné listem The New York Times, ukazují na to, že stavba byla zničena zevnitř.

Zelenskyj skupinu informoval o problémech se zásobováním pitnou a užitkovou vodou v Chersonské a Mykolajivské oblasti. Upozornil také, že škody napáchalo protržení přehrady a následná povodeň na dolním toku řeky Dněpr také na zemědělství a biodiverzitě regionu.