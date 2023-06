Etnické násilí má v indickém Manípuru už přes 100 obětí a 60 000 vysídlených

Etnické střety na severovýchodě Indie si vyžádaly už přes sto obětí, na 400 zraněných a téměř 60 000 vysídlených. Vlna násilností vypukla začátkem května ve státě Manípur, v němž si dnes střelba podle agentury AP vyžádala další dva životy a čtyři zraněné.

V oblasti je na dvoudenní návštěvě lídr opozice Ráhul Gándhí. Při cestě do tábora po vnitřně vysídlené jej z údajně bezpečnostních důvodů zastavila policie, kterou nyní opozice obviňuje z autokratického jednání.

Násilí v Manípuru vypuklo 3. května v souvislosti s protesty převážně křesťanských skupin. Ty kritizovaly výhody, jež požadovala většinová hinduistická komunita usilující mimo jiné o levnější půjčky či kvóty pro zaměstnance ve státní službě. Přestože se na místě snaží obnovit pořádek téměř 40 000 vojáků, situace zůstává vyhrocená. Místní zažívají zákazy vycházení, žhářství, vraždy a časté výpadky internetu.

Do Manípuru dnes dorazil opoziční lídr Gándhí, který plánoval setkání s představiteli občanské společnosti. Při cestě do města Čuráčandpúr, kam mířil na návštěvu táborů pro vnitřně vysídlené, jej údajně kvůli jeho bezpečnosti zastavila policie. Gándhího domovská strana Indický národní kongres (INC) označila incident za projev autokracie. (ČTK)