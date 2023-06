Za loňskou nehodou historického stíhacího letounu stojí nezvládnutý manévr pilota

V Montaně poblíž města Columbus se zhroutil železniční most. Na místě vykolejil nákladní vlak a spadl do řeky Yellowstone, z vraku údajně uniká do vody palivo. V oblasti byla zavedena preventivní opatření, bezprostřední ohrožení okresu Yellowstone nehrozí. Celá posádka vlaku je v pořádku. (Fox)