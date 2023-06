V New Yorku poprvé překonal počet lidí bez domova sto tisíc

V New Yorku poprvé v historii přebývá v ubytovnách pro bezdomovce více než sto tisíc lidí. Rovněž poprvé tvoří většinu lidí bez domova migranti, jejichž počet v týdnu překročil padesát tisíc. Ti začali do New Yorku ve velkém počtu přicházet od jara 2022. (NYT)