Ruské zdroje listu The Moscow Times hlásí zatčení generála Surovikina. Měl vědět o přípravě povstání

Generál Surovikin, zástupce velitele skupiny ruských vojsk nasazených v Ukrajině, je podle zdrojů serveru The Moscow Times zatčen. Surovikin měl údajně o vzpouře vagnerovců vědět předem a dokonce ji podporovat.

Ruský armádní generál Sergej Surovikin, 2016. Foto: ruské ministerstvo obrany, mil.ru

Podle ruského vojenského prokremelského blogera Vladimira Romanova byl generál zatčen už 25. června a nyní se nachází ve vazební věznici Lefortovo. Žádné oficiální potvrzení této skutečnosti ale není v tuto chvíli k dispozici.

Surovikin se podle zdroje ruského nezávislého listu The Moscow Times zdráhal nechat natočit, jak odsuzuje vůdce vzpoury Prigožina. Předem napsaný text na kameru v sobotu a v neděli přečetla celá řada politických i vojenských činitelů. A nakonec i Surovikin, který, stejně jako ostatní, vyzval Prigožina, aby se zastavil.

Záhy se objevily informace, že o přípravě na povstání věděl. Je pravda, že Surovikin měl k Prigožinovi blízko a vůdce vagnerovců nejednou veřejně generála chválil. Nakonec byl Surovikin jmenován styčným důstojníkem mezi ministerstvem obrany a žoldáky.

Bývalý šéfredaktor rozhlasové stanice Echo Moskvy Alexej Venědiktov napsal na svůj telegramový kanál, že generál už třetí den nebere telefon a kde se nachází, netuší ani jeho rodina. Ani ochranku Surovikina nelze nyní kontaktovat.

O zapojení Surovikina do vzpoury informoval jako první americký list The New York Times. Podle něj o ní přinejmenším předem věděl. (The Moscow Times)