Aktivisté na pražské magistrále opět protestovali za snížení nejvyšší povolené rychlosti

Dopravu na pražské magistrále v podvečer na více než hodinu opět zpomalili demonstranti, kteří požadují snížení nejvyšší povolené rychlosti v hlavním městě. Pochodu od zastávky Štvanice na Hlávkově mostě k Národnímu muzeu se zúčastnila zhruba stovka aktivistů.

Zástupci několika pražských organizací a spolků před protestem také avizovali zahájení petice, kterou vyzývají k dialogu o zklidňování automobilové dopravy v Praze.“Chceme jednat s městem o tom, jak přispět k cílům, ke kterým se město samo zavázalo. Věříme, že politici a političky své proklamace o tom, že bezpečnost a zdraví lidí je pro ně priorita, myslí vážně,“ uvedl za pořadatele Matěj Michalk Žaloudek.

Demonstranti si na protest přinesli transparenty s nápisy „Zpomalme, abychom mohli žít“, „Ty chceš jet rychle, já nechci umřít“ či „Snižte rychlost, snižte hluk“. Někteří netrpěliví řidiči je na magistrále počastovali troubením, vztyčenými prostředníčky i silnějšími výrazy.

Aktivisté začali s pořádáním pochodů po dopravních tepnách v Praze 1. března a zatím jich uspořádali 17, většinou na magistrále. Požadují plošné snížení nejvyšší povolené rychlosti v metropoli na 30 kilometrů v hodině, což zástupci vedení Prahy odmítli s tím, že se nebrání omezení rychlosti v případě rezidenčních oblastí.

Kvůli akcím aktivistů podalo několik pražských zastupitelů návrh, aby se magistrát zabýval možnostmi, jak prostřednictvím zákonodárné iniciativy zamezit blokování dopravy na frekventovaných silnicích při protestech či jiných shromážděních. Zastupitelé se jím zabývali minulý týden a neschválili ho.

Z výzkumu agentury NMS Market Research vyplynulo, že si regulaci automobilové dopravy v Praze přeje kvůli vysoké intenzitě téměř 70 procent obyvatel. Nejvíce lidí si myslí, že by se měla omezit ve prospěch MHD. „Podle lehce nadpoloviční většiny obyvatel hlavního města by měl být omezen vjezd aut do centra a také parkování v centru metropole,“ sdělil dnes ČTK Michael Bouška z NMS Market Research.

Omezit automobilovou dopravu ve prospěch pěší či cyklistické dopravy by chtěla zhruba polovina lidí. Pražané ale podle průzkumu převážně nesouhlasí s plošným snížením rychlosti v centru hlavního města na 30 kilometrů v hodině. Souhlasí s tím zhruba třetina lidí. Téměř 60 procent Pražanů pak má podle agentury k protestům Poslední generace negativní postoj. (ČTK)