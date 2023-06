Jak se vám líbí? Češi se u Shakespeara bojí škrtů i radikálnějšího zpracování

Recenze: K českým čtenářům míří román Kalmann, v němž titulní „obecní blázen“ a lovec žraloků pátrá po stopách jedné krvavé záhady. Není to čistá detektivka, není to společenský ani humoristický román. Je to mozaika všech těchto žánrů a z každého z nich si bere to nejlepší.