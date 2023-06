Haarec: Armáda jen těžko brání násilí osadníků kvůli postoji některých ministrů

Izrael plánuje vyslat posily na zastupitelské úřady v Rusku, očekává zvýšený zájem o vycestování. V Rusku by nyní mělo být okolo 70 tisíc Izraelců a asi 500 tisíc lidí židovského původu a jejich příbuzných, kteří mají nárok na to imigrovat do Izraele. (Times of Israel)