Skupina slovenských poslanců vyvolá schůzi parlamentu o odvolání jeho šéfa

Skupina slovenských poslanců vyvolá v době předvolební kampaně mimořádnou schůzi k návrhu odvolat šéfa sněmovny Borise Kollára za to, že před více než deseti lety udeřil svou někdejší partnerku. Novinářům to dnes řekla Andrea Letanovská, která do voleb vede stranu Demokraté.

Svolání schůze sněmovny podpořilo 34 poslanců. K prosazení návrhu odvolat Kollára z čela parlamentu by bylo potřeba, aby krok v tajném hlasování podpořila většina z celkového počtu 150 poslanců.

„Kollár zbil ženu a přiznal, že by to udělal znova. Měl by vyvodit odpovědnost a odstoupit. Ženy se nebijí nikdy, ani předsedou parlamentu,“ uvedla Letanovská.

Kollár minulý týden řekl, že v roce 2012, tedy před vstupem do politiky, nafackoval své tehdejší partnerce Barboře Richterové kvůli tomu, že podle něj hodila v jeho domě jejich dítě a mohla ho zabít. Následně uvedl, že necítí vinu a že by se zachoval znovu stejně. Kauzu označil za diskreditační kampaň před zářijovými předčasnými volbami, odejít z čela parlamentu odmítl.

Richterová zase odmítla Kollárovu verzi, že dítětem hodila přes obývací pokoj. Loni porodila druhé dítě, jehož otcem je podle slovenských médií rovněž Kollár. Ten má podle dostupných informací přes deset dětí s několika ženami. (ČTK)