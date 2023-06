Češi si mohou léky na předpis vyzvednout ve 1300 lékárnách v Chorvatsku

„Jednou klíšťovka, nikdy více klíšťovka. Říkám to pacientům, když se vyhrabou z nejhoršího, že alespoň ušetřili za očkování. Odpovídají, že jim to za to nestálo,“ říká primář infekčního oddělení Aleš Chrdle v rozhovoru o „klíštěcích“ nemocech.