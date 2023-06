Video dne: Russell Crowe zve na svůj koncert ve Varech

Americký herec Russell Crowe na Twitteru zveřejnil pozvánku na svůj koncert v Karlových Varech. V pátek tu se svou kapelou Indoor Garden Party zahájí letošní ročník festivalu.

Herec během zahajovacího večera zahraje se svou kapelou. „Je to zadarmo, nepotřebujete žádné lístky a je to poslední koncert celého turné,“ láká teď Russell Crowe na svém Twitteru na koncert. „Zvedněte zadky, sedněte na autobus nebo vlak, na letadlo nebo do auta, naposledy jsme v Evropě hráli v roce 2017,“ láká diváky.

June 30th

Friday night

Outside Hotel Thermal

Karlovy Vary

Czech Republic

This is a free concert

No ticket required

Last show of the tour

For all of those asking " when will you play in … (add European City)

This gig is in Central Europe

Get off your ass, get on a bus,

— Russell Crowe (@russellcrowe) June 26, 2023