Okamura navrhl zamítnutí obranné smlouvy s USA už v prvním čtení

Tomio Okamura (SPD) navrhl zamítnutí obranné smlouvy s USA už v prvním čtení. Alena Schillerová (ANO) vyčítala vládě podle ní špatné vysvětlování dohody. Míní ale, že dohoda posiluje bezpečnost Česka.

Zatímco poslanci SPD budou jednotně hlasovat proti smlouvě, členové klubu ANO ji mají společně s vládní koalicí většinově podpořit.

„Smlouva s USA není smlouva o spolupráci, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice,“ řekl Okamura. Zopakoval, že SPD jako jediné sněmovní uskupení „říká jasné ne americkým vojákům a cizím základnám v České republice“. Česká vláda podle něj například zvýhodnila americký vojenský personál na úroveň diplomatických misí. Dohoda je podle něj jednostranně nevýhodná pro českou stranu, protože českým vojákům a jejich rodinám takové výhody nedává. Podle předsedy klubu SPD Radima Fialy je smlouva „absolutně nerovnou“, česká strana je v ní podle něho stranou podřízenou. „Nikdy bychom smlouvu takto až vazalského typu nepodepsali,“ řekl.

Schillerová vládě vytkla to, že podle ní rezignovala na komunikaci vůči lidem, a dala tak prostor dezinformacím. Smlouvu označila předsedkyně frakce ANO za klíčové téma s potenciálem vykopávat další příkopy ve společnosti. Kabinet měl podle ní opakovat, že nejde o žádný „zvací dopis“ jako v roce 1968. „Smlouva nepovede k výstavbě žádných vojenských základem. Na základě této smlouvy k nám nepřijdou žádná vojska cizí mocnosti,“ prohlásila Schillerová. Zdůraznila, že pokud by tomu bylo naopak, ANO by takový dokument nikdy nepodpořilo.

Předsedkyně poslanců ANO také uvedla, že vláda smlouvou zakryla návrh změn migračních pravidel Evropské unie, jak jej nedávno dohodli ministři vnitra členských zemí. Premiér Petr Fiala (ODS) by měl podle ní změnit souhlasný postoj Česka. Pokud se k věci předseda vlády jasně nepostaví, Schillerová nevyloučila, že ANO by mohlo vyvolat sněmovní hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.

Postoj ANO k česko-americké smlouvě ocenil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), dokument je podle něho v zahraničněpolitickém i bezpečnostním zájmu Česka. „Česko je při budování své bezpečnosti naprosto závislé na spojencích. Proto jsme v EU, proto jsme v NATO,“ řekl ministr. (ČTK)