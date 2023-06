„Rozmáznou tě jako štěnici.“ Lukašenko popsal, jak Prigožina odrazoval od tažení na Moskvu

Běloruský vládce Lukašenko oznámil, že vůdce povstalců Prigožin dorazil do Minsku. Podělil se také o podrobnosti vyjednávání. „Pochopil jsem, že bylo přijato tvrdé rozhodnutí – odkráglovat je. Navrhnul jsem Putinovi, aby nespěchal,“ popsal Lukašenko začátek rozhovorů s Prigožinem ze soboty ráno.

Alexandr Lukašenko popisuje vyjednávání s Prigožinem. Zdroj: president.gov.by

„Pojď, promluvíme si s Prigožinem, s jeho veliteli,“ navrhl podle vlastních slov Lukašenko při telefonickém rozhovoru s Putinem. „Hele, Sašo, to nemá cenu,“ měla znít odpověď ruského vůdce. „On ani nebere telefon, nechce s nikým mluvit,“ postěžoval si Putin na Prigožina. Jednu dobrou zprávu ale Vladimir Vladimirovič svému běloruskému kolegovi sdělil: situace na frontě je lepší, než kdykoliv před tím.

Lukašenko se nenechal od rozhovoru s Prigožinem odradit, ale neměl telefon a ten, který měl Putin, nefungoval. Oba vládci se shodli na tom, že číslo by měla mít tajná služba FSB. Prigožin Lukašenkovi telefon zvedl a jednání začala.

Běloruský vůdce nebyl na tahouna povstalců sám – hlavně zpočátku mu kontakt pomohli naladit dva doposud nikde nezmiňované lidé: ředitel FSB Alexandr Bortnikov a někdejší prezident severokavkazské republiky Ingušetie, nyní náměstek ministra obrany Ruska Junus-Bek Jevkurov.

První kontakt s Prigožinem

Lukašenko popisuje první kontakt s Prigožinem dramaticky. Šéf vagnerovců byl prý „v euforii“. „První třicet minut jsme mluvili výhradně s pomocí sprostých slov,“ popsal běloruský vůdce. Zdálo se, uvádí Lukašenko, že Prigožin byl pod silným vlivem některých velitelů vagnerovců.

S notnou dávkou pochopení Lukašenko omlouvá snahu vagnerovců a jejich vůdce dosáhnout svého – tedy uznání a legitimizace zásluh, odmítnutí začlenit se do řad pravidelné armády v rámci ministerstva obrany a potrestání ministra obrany Šojgua a náčelníka generálního štábu Gerasimova.

„Děcka zrovna přišly z fronty. Viděly tisíce svých mrtvých kamarádů. Kluci jsou strašně uražení, hlavně velitelé,“ popisuje psychický stav vagnerovců Lukašenko. Prigožina nazval „statečným klukem“, na kterého ale tlačili velitelé útočných oddílů, tedy ti, kteří ze všech nejvíc byli svědky smrti. V „pološíleném stavu“ pak prý vběhli do Rostova a „já tehdy s nimi vedl rozhovor,“ říká běloruský vůdce.

„Žeňo,“ oslovil prý Prigožina přátelsky tak, jak se v Rusku říká Jevgenijům. „Nikdo ti ani Šojgua ani Gerasimova nevydá, zvláště ne v téhle situaci. Znáš Putina ne hůř než já. Za prvé on se s tebou nejen nesetká, ale ani po telefonu s tebou nebude za téhle situace mluvit,“ vysvětlil Lukašenko Prigožinovi.

Ten ale trval na tom, že tedy vyrazí na Moskvu, aby byla nastolena spravedlnost, protože jeho muže, jeho vagnerovce „chtějí zadusit“. Lukašenko ho ale varoval, že než dojde do metropole, „rozmáznou“ ho „jako štěnici“.

Prigožin už přistál v Bělorusku

Lukašenko poté potvrdil, že Prigožin už do Běloruska přijel. Nabídl sice jemu a jeho mužům, aby se „na čas přesunuli“ do jeho země, ovšem žít si na návštěvě u Lukašenka budou za vlastní peníze. Žádné tábory pro ně prý nikdo nepřipravuje. Pokud by si ovšem přáli, stany pro ně Lukašenko postavit nechá. Prigožinovi každopádně garantuje jeho osobní bezpečnost. Ostatní vagnerovci jsou zatím ve svých leženích v okupované části ukrajinské Luhanské oblasti.

Prigožin přiletěl ve svém soukromém letounu Embraer 600 s číslem RA-02795 a ten zůstává v jeho osobním vlastnictví. Další osud vagnerovců, kteří se přesouvají do Běloruska, není úplně jasný. Ale Lukašenko už prohlásil: „Stejně jako to říká Chrenin (ministr obrany Běloruska, pozn. red.), taková jednotka v naší armádě by se rozhodně hodila.“ Podle všeho na toto téma bude běloruské velení s Prigožinem ještě hovořit.

Lukašenko a Prigožin se znají z restaurace

Prigožin zatím nesdělil svou verzi událostí, které se odehrály o víkendu, ani to, kde byl od nedělního rána po dnešek, kdy dorazil do Běloruska. Obsah rozhovorů je znám pouze z Lukašenkova podání.

„Dlouho jsem ho přesvědčoval,“ přiznává běloruský vládce. Nakonec prý Prigožinovi řekl: „Víš, ty můžeš dělat, co se ti zachce. A na mne se nezlob. Moje brigáda je připravena na přesunutí do Moskvy. A jako ve 41. roce (čteš přece knížky, jsi rozumný, vzdělaný člověk) budeme bránit Moskvu. Protože tahle situace je nejen v Rusku… Nedej Bože, že by se tenhle chaos rozšířil na celé Rusko, a náznaky, že se tak stane, byly kolosální. Tak další na řadě bychom byli my.“

Lukašenko a Prigožin se znají už od roku 2002. Tehdy Prigožin, který začínal svůj byznys v oblasti pohostinství jako prodavač hotdogů, vlastnil luxusní restauraci v Petrohradě. Na Něvě kotvila jeho loď Moskva-177, ve které si otevřel restauraci New Island. A tady se seznámil s Lukašenkem, který sem zavítal stejně jako mnozí další vrcholní politici, šéfové byznysu i mafie. Prigožin tehdy připravil oběd pro Putina a Lukašenka tak, aby si ho běloruský vůdce zapamatoval. Při té příležitosti mu byl představen. Lukašenko Prigožinovi poděkoval za skvělé jídlo a podal mu ruku.

Kam se jejich přátelství rozvíjelo pak, nikdo neví.

Až v roce 2020 se Lukašenko v jednom z rozhovorů vyjádřil o Prigožinovi jako o svém příteli a hovořil o něm jako o Žeňovi. „Mám s ním ty nejlepší vztahy. Ale je to hračka v cizích rukách,“ charakterizoval muže, který se v Rusku o víkendu pokusil o vzpouru.