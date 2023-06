Maďarsko by se mohlo stát přepravním uzlem pro suroviny z Číny

Čína by mohla část své chemické produkce určené pro Evropu přepravovat po železnici do Maďarska. Odtud by se měly zásobovat továrny na baterie a další průmyslové závody po celé Evropě. Informuje o tom server Direkt36 s odkazem na interní vládní dokumenty. Dohoda zatím nebyla přijata.