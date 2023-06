Průzkum: Nejtěžší je pro lidi určit pravdivost zpráv o energiích či Ukrajině

Pro Čechy i Slováky je nejobtížnější určit pravdivost informací, které se týkají energetické krize, válečného konfliktu na Ukrajině a politiky Evropské komise o budoucnosti automobilového průmyslu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos.

Naopak nejjednodušší je pro obyvatele obou sousedních zemí poznat, zda jsou pravdivé zprávy o vysoké inflaci a zadluženosti státu, epidemie nemoci covid-19 či o dění na domácí politické scéně. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro středoevropské výzkumné konsorcium Central European Digital Media Observatory (CEDMO), jehož výsledky má ČTK k dispozici.

Poznat pravdivost informací týkající se vysoké inflace a zadluženosti státu je snadné pro 49 procent českých respondentů a 43 procent slovenských účastníků průzkumu. V případě epidemie covidu-19 je to jednoduché podle 48 procent Čechů a 47 procent Slováků. Pravdivé informace o dění na domácí politické scéně snadno podle svého vyjádření pozná 53 procent účastníků průzkumu z Česka a 46 procent ze Slovenska.

Naopak poznat pravdivost zpráv o energetické krizi, válce na Ukrajině i o budoucnosti automobilového průmyslu v zemích EU je těžké pro zhruba 50 procent Čechů i pro bezmála polovinu Slováků.

Většina české veřejnosti zastává názor, že nejbližšími partnery ČR by měly být sousední země, pro 71 procent je to Slovensko, více než polovina se vyslovila pro Polsko. Následuje Severoatlantická aliance (45 procent) a Evropská unie (40 procent). „Za zemi, která by naopak neměla být partnerem České republiky, označuje polovina populace Ruskou federaci. Mezi odmítanými státy a mezinárodními institucemi se umístila i Euroasijská ekonomická unie (39 procent) a Čína (23 procent),“ uvedli autoři průzkumu.

Slováci považují za velmi blízkého a důležitého partnera své země především Českou republiku, podobně jako Češi Slovensko. Bezmála polovina populace pak uvádí Rakousko nebo visegrádskou skupinu, Polsko zvolilo 45 procent a Maďarsko 38 procent slovenských respondentů. Naopak téměř třetina občanů Slovenska uvádí, že partnerem by nemělo být Rusko a 27 procent se vyjádřilo proti partnerství s Euroasijskou ekonomickou unií i USA. Proti partnerství se Severoatlantickou aliancí je 19 procent oslovených Slováků.

Výzkum se konal od poloviny května do poloviny června na vzorku internetové populace obou zemí starší 18 let. Zúčastnilo se ho 1047 respondentů v České republice a 1004 respondentů na Slovensku. (ČTK)