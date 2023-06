Bulharsko podezírá z dalšího výbuchu muničního skladu cizího aktéra

Bulharský premiér Nikolaj Denkov dnes uvedl, že nedělní výbuch v muničním skladu vlastněném zbrojařem Emilijanem Gebrevem má zřejmě na svědomí cizí aktér. Jeho kabinet zároveň zpřísnil bezpečnostní opatření ve všech vojenských zařízeních v zemi.

Informovala o tom bulharská média. Sofie minulý týden oznámila, že pošle Ukrajině vojenskou pomoc a zapojí se do společného paktu Evropské unie o dodávkách munice. Gebrev měl uskladněné zbraně také v moravských Vrběticích v říjnu 2014, kdy tam vybuchly muniční sklady. České úřady podezírají z exploze příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU.

Požár v muničním skladu firmy EMKO ve východobulharském Karnobatu nastal v neděli ráno a dosud nebyl uhašen; nikdo nebyl zraněn. Na stejném místě hořelo již v červenci 2022. Podle Gebrevových slov je případ „nepochopitelný, nevysvětlitelný“, protože ve skladu se nic nevyrábělo a munice se sama od sebe nemohla vznítit. Uvedl také, že má podezření na úmyslné jednání.

„Nejvíce znepokojující na celé situaci je, že v posledních 20 letech, a zejména v posledních deseti letech, dochází k takovým výbuchům pravidelně,“ citovalo premiéra Denkova bulharské vydání stanice RFE/RL. „Jde o to, že zřejmě existují zlovolné síly, které se snaží zasahovat (do bulharských věcí),“ dodal premiér, aniž by možného původce výbuchů konkrétně jmenoval.

Ministr hospodářství Bogdan Bogdanov oznámil, že úřady zpřísní bezpečnostní opatření na všech objektech státních i soukromých podniků vojensko-průmyslového komplexu v Bulharsku. „Přijali jsme veškerá opatření, abychom si byli jisti, že lidé jsou v bezpečí a bulharský průmysl nebude tímto typem nájezdů postižen,“ řekl Bogdanov.

Bulharský zbrojař Gebrev v roce 2015 přežil otravu vyvolanou zřejmě ruskou nervově paralytickou látkou novičok. Podle investigativní skupiny Bellingcat se dostal do hledáčku ruských tajných služeb pravděpodobně proto, že jeho firma EMKO byla jedinou mimo kontrolu Moskvy, která byla schopna zajistit dodávky munice pro zbraně sovětské výroby. (ČTK)