Prezident Petr Pavel přijal demisi Zdeňka Nekuly na funkci ministra zemědělství k 28. červnu

Žadatelé o příspěvek na bydlení i jeho příjemci by už brzy nemuseli úřadu práce dokládat své náklady na energie. Úředníci by si je zjistili sami od dodavatele plynu či elektřiny. Počítá s tím návrh novely o sociální podpoře a o úřadu práce, který by měla ve středu projednávat vláda.