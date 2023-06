Pozor na Rusko a AfD. Německá kontrarozvědka varuje před špiony a bezprecedentně i před politickou stranou

Německo chce do Litvy natrvalo poslat asi 4000 vojáků, aby posílilo východní křídlo NATO. Dnes to při návštěvě Vilniusu oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius. Podmínkou pro to je, aby vznikla potřebná infrastruktura pro ubytování příslušníků bundeswehru a aby měli kde cvičit.