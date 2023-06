Německo v Litvě trvale rozmístí 4000 vojáků

Německo chce do Litvy natrvalo poslat asi 4000 vojáků, aby posílilo východní křídlo NATO. Dnes to při návštěvě Vilniusu oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius. Podmínkou pro to je, aby vznikla potřebná infrastruktura pro ubytování příslušníků bundeswehru a aby měli kde cvičit.

Německo má v současnosti podle DPA v litevské Rukle 20 vojáků a už dříve této pobaltské zemi sousedící na západě s ruskou Kaliningradskou oblastí a na jihu s Běloruskem přislíbilo, že bude mít připravenou bojovou brigádu pro případ napadení. Doposud ale nebylo jasné, zda vojáci budou v Litvě rozmístěni trvale, uvádí DPA. (ČTK)