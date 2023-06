Očekávané události

Eurokomisařka Jourová bude sledovat, jak ANO povede kampaň do eurovoleb. Pokud by kampaň i celkové směřování byly v rozporu s jejím pohledem na svět, mohla by hnutí opustit. „Být v hnutí, které má úplně jiné vidění světa, si vůbec neumím představit,“ říká.