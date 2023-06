OSN: Celosvětový počet uživatelů drog se za deset let zvýšil o 23 procent

Celosvětový počet uživatelů drog se za deset let zvýšil téměř o čtvrtinu. Od roku 2011 do roku 2021 stoupl o 23 procent na 296 milionů. Zjistila to výroční zpráva Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC).

Agentura OSN odhaduje, že jen asi polovina nárůstu je způsobena zvýšením světové populace.

V materiálu varovala před šířením drog, jako je metamfetamin, fentanyl a mnoho nově vyvinutých látek na trhu. „Výroba syntetických drog je levná, snadná a rychlá,“ uvedl.

Tento vysoce flexibilní sektor obchodu s narkotiky je pro úřady těžší vystopovat, protože není navázán na konkrétní oblasti pěstování nebo růstové cykly, jako je to v případě kokainu nebo heroinu.

V Afghánistánu UNODC vidí známky poklesu produkce opia pod vládou islamistického hnutí Tálibán, které se vrátilo k moci v roce 2021. Drogoví experti OSN však upozornili, že Afghánistán je nejen nejvýznamnějším světovým vývozcem opia, ze kterého se vyrábí heroin, ale stal se i významným producentem metamfetaminu, v Česku tradičně známého jako pervitin. Pokles pěstování opia by mohl vést k posunu směrem k syntetickým drogám, varoval UNODC.

Úřad OSN se obává, že výroba a pašování syntetických látek by se v důsledku ruské útočné války mohla zvýšit i na Ukrajině. UNODC nedávno zaznamenal zvýšený výskyt těchto drog na Ukrajině a v jejím okolí. (ČTK)