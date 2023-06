Konzervativci podle exit poll s náskokem vyhráli řecké volby

Konzervativní strana Nová demokracie (ND) řeckého expremiéra Kyriakose Mitskotakise vyhrála dnešní parlamentní volby se ziskem 40 až 44 procent hlasů, uvádí podle médií odhad několika agentur založený na průzkumu mezi voliči u hlasovacích místností.

Na druhém místě je podle exit pollu krajně levicová strana Syriza, ovšem s rozdílem více než 20 procentních bodů oproti vítězné straně.

Pokud budou skutečné výsledky odpovídat těmto číslům, znamenalo by to Mitsotakisovu stranu zisk parlamentní většiny, neboť díky uplatnění nového volebního zákona by si jako vítěz připsala ve 300místném parlamentu prémii 50 křesel. Dnešní parlamentní volby byly už druhé za dva měsíce, po prvních se vládu sestavit nepodařilo. (ČTK)