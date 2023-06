V Guatemale volí nového prezidenta a parlament, mluví se o podvodech

V Guatemale dnes volí nového prezidenta a viceprezidenta, členy parlamentu i místní zastupitele. Hlasování podle agentury DPA poznamenala obvinění z manipulací a podvodů. První výsledky voleb se očekávají v noci na pondělí.

V nejlidnatější zemi Střední Ameriky se hledá nástupce dosavadní konzervativní hlavy státu a vlády Alejandra Giammatteiho. Ten podle ústavy nesměl po čtyřech letech ve funkci znovu kandidovat. Podle výsledků průzkumu zřejmě žádný z 22 prezidentských kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů. Pokud se to potvrdí, bude se 20. srpna konat druhé kolo s dvěma nejsilnějšími uchazeči.

Manželka bývalého prezidenta Sandra Torres ze sociálnědemokratické strany UNE vedla v posledním průzkumu deníku Prensa Libre s 21,3 procenta. Za ní následovali středopravicový bývalý diplomat Edmond Mulet a pravicová politička Zury Ríos, dcera bývalého diktátora Efraína Ríose Montta.

Opozice i nezávislí experti zpochybňují, že se volby konají za férových podmínek. Bývalí vyšetřovatelé korupce a aktivisté hovořili o „paktu zkorumpovaných“ – neformálním spojenectví mezi politickými, ekonomickými, právními a kriminálními aktéry na ochranu vlastních zájmů.

Jedním z prvních, kdo dnes přišli volit, byl 61letý právník a notář ze Sumpanga Walter Alfredo Hernández. Agentuře AP řekl, že se věci v jeho městě vyvíjejí docela dobře, ale celostátně je to katastrofa. Guatemala „je ponořena do neštěstí, do korupce“, řekl Hernández. „Mocní, vojenští důstojníci a obchodníci, to jsou ti, kteří nás drží na kolenou a nedovolují nám se rozvíjet,“ dodal.

Devětadvacetiletá učitelka na základní škole Marleny Cabrera hledala změnu ve směřování země. „Myslím, že méně stabilní důraz byl kladen na vzdělání a zdraví,“ řekla. „V mém případě hledám dobro pro děti naší komunity a rozhodla jsem se pro blaho Guatemaly,“ dodala. (ČTK)