Blinken: Prigožinovo povstání bylo přímým zpochybněním Putinovy autority

Prigožinovo povstání bylo přímým zpochybněním Putinovy autority, řekl americký ministr zahraničí Blinken. Odhaluje podle něj trhliny ve vedení Ruska. „Přímo to napadlo Putinovu autoritu. Tudíž to nastoluje skutečné otázky a odhaluje skutečné trhliny,“ řekl.

Antony Blinken to podle agentury AFP řekl ve vysílání televize CBS. Ve vystoupeních na dalších stanicích pak vyjádřil názor, že konečné rozuzlení kauzy ještě nepřišlo. V rozhovoru s televizí CNN následně dodal, že „je příliš brzy na to říct, kam to povede“. (ČTK)