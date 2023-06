Podle Rakušana kolem Putina zápasí různé skupiny a jeho pozice slábne

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je ruský režim „medvěd na hliněných nohou“ a kolem ruského prezidenta Vladimira Putina zápasí různé skupiny o moc, jeho pozice oslabuje. Rakušan tak komentoval v pořadu České televize Otázky Václava Moravce tažení vagnerovců na Moskvu a jejich stažení.

Podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) připomíná akce vagnerovců hru podle připraveného scénáře. Jejich přesun do Běloruska by představoval jejich přiblížení ke Kyjevu. Dvořák to dnes řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima CNN.

„Okolo Putina se vytvářejí nejrůznější skupiny, které zápasí o moc. Je to klanová bitva. Ta bývá vždy o to urputnější, když jeden velký vůdce je slabší. Pozice je oslabující,“ uvedl Rakušan. Podotkl, že vedle oficiální armády jsou v zemi i další skupiny. Zmínil vagnerovce či kadyrovce. Podle něj to svědčí o tom, že situace v Rusku není dobrá a režim je „medvěd na hliněných nohách“. Míní také, že Putinův projev o zradě ukázal, že je ruský lídr nervózní a „ze sebevědomí zbylo málo“. Zopakoval, že radovat se z nepřehledného vývoje v Rusku by bylo krátkozraké. (ČTK)