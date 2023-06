Tokio se ohradilo proti Bidenovu tvrzení, že to on přesvědčil premiéra Kišidu, aby Japonsko navýšilo svůj obranný rozpočet. Není jasné, co americký prezident těmi slovy sledoval, ale jsou „zavádějící“ a nepravdivá, sdělila japonská vláda. Takový veřejný nesouhlas s klíčovým spojencem je krajně neobvyklý.