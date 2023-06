V Montaně se zhroutil most, nákladní vlak spadl do řeky Yellowstone

Spojené státy nechtějí o situaci v Rusku veřejně říci nic, co by mohlo dát Putinovi důvod obviňovat je nebo spojence z podněcování nepokojů, píše deník The New York Times. V soukromých hovorech však američtí představitelé uvádějí, že Prigožinova vzpoura oslabila Putinovo postavení a vnesla novou nejistotu do jednání Washingtonu s Moskvou. (New York Times)