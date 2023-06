Střední linii tchajwanského průlivu překročilo osm čínských vojenských letadel

Nejvíc obětí sexuálního násilí na nezletilých v Číně (47 %) tvoří děti ve věku 7 až 12 let, ukázala nová studie čínské neziskovky Ochrana dívek. Následují věkové skupiny 13 až 15 let (37 %) a 1 až 6 let (8,2 %); nejméně obětí bylo mezi 16 až 18 lety věku (7,8 %). Data pocházejí z roku 2020. (Caixin)