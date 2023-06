Analytik: Vagnerovci vypadají dobře připravení, výsledek záleží i na Rosgvardii

Finský vojenský analytik Emil Kastehelmi soudí, že pokračující akce vagnerovců jeví znaky dobře připravené, nikoliv improvizované operace. Potvrzuje, že vzbouřenci jsou v Rostovu a Voroněži.

Wagner operations are continuing in Russia. The rebels are confirmedly in Rostov and Voronezh, and they have been located in other areas as well.

This is most likely a well pre-planned operation, not a spontaneous or improvised one. 1/ pic.twitter.com/Be60n3nwU6

— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) June 24, 2023