Barbora Krejčíková bude hrát ve finále tenisového turnaje v Birminghamu

Barbora Krejčíková bude hrát finále tenisového turnaje na trávě v Birminghamu. V semifinále vyřadila Číňanku Ču 6:3, 6:2. (WTA)

Tournament debut ➡️ finals!

No. 1 seed Krejcikova earns her spot in the finals at Birmingham and will face the winner of Ostapenko vs Potapova. #RothesayClassic | @BKrejcikova pic.twitter.com/YOiJqvRlsf

— wta (@WTA) June 24, 2023