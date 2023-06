Ruský politolog Alexandr Morozov označil Prigožinovo povstání za bezprecedentní a extrémní událost. „Samotná vzpoura je důkazem kolosálního selhání Putinova politického systému. Bez ohledu na to, jak to skončí, tato vzpoura již vejde do dějin jak celé agrese Kremlu proti Ukrajině, tak i politických dějin Ruska.“