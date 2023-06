Putin k Prigožinově vzpouře: Je to zrada. Pokus nás rozvrátit zevnitř

„Je to zrada. Je to pokus nás rozvrátit zevnitř,“ řekl Vladimír Putin o vzpouře šéfa vagnerovců Jevgenije Prigožina a vyzval všechny, kteří se do vzpoury zapojili, aby ji přestali podporovat. „Nedovolíme, aby se to opakovalo. Budeme naši mateřskou zemí. bránit,“ prohlásil.

Putin také zdůraznil, že nedovolí, aby se opakovala občanská válka (jako v roce 1917). „Všichni, kteří se vědomě dali na cestu zrady, budou potrestáni. Ozbrojeným silám jsem už dal příslušné rozkazy,“ řekl.

Stejně jako ministerstvo obrany i prezident vyzval účastníky vzpoury, aby se na „zločinné“ operaci dál nepodíleli. „Ti, kdo zorganizovali a provedli ozbrojenou vzpouru a zvedli zbraně proti svým druhům, zradili Rusko. Budou se za to zodpovídat,“ uvedl Putin.

V projevu také obvinil Západ, že proti Rusku namířil svou veškerou vojenskou, ekonomickou a informační kapacitu.

Situace kolem Rostova podle něj zůstává velmi komplikovaná. „A jako prezident Ruska, vrchní velitel a občan Ruska dělám všechno, abych tento útok odvrátil a zajistil bezpečnost našich občanů,“ řekl v projevu.