Prigožin vyhrožuje likvidací ruského vojenského velení. Chce pomstít smrt svých lidí

Velitel žoldáků Prigožin obvinil ruskou armádu, že zaútočila na tábor vagnerovců. Svolal další velitele žoldnéřů a společně vydali zásadní prohlášení: chtějí potrestat všechny důstojníky nesoucí vinu za smrt vagnerovců nebo ty, kteří budou klást odpor.

Jevgenij Prigožin. Foto: ČTK

„My si to vyřídíme s těmi, kdo likvidují ruské vojáky, a pak se vrátíme na frontu,“ vyhlásil de facto válku ruskému armádnímu velení vůdce žoldáků Prigožin. Prezident, ministerstvo vnitra, ruská Národní garda a další státní struktury mohou podle slov Prigožina klidně fungovat dál. Ovšem jak někdo bude klást odpor, má být zničen. „Prosím všechny, aby zachovali klid, nenechali se vyprovokovat, zůstávali doma, hlavně tam, kudy pojedeme, nevycházejte na ulici,“ vyzval ruské občany a vojáky Prigožin.

Ruské rakety měly prý totiž zasáhnout týlové ležení vagnerovců. Jako důkaz předkládá Prigožin video, na kterém jsou zaznamenány následky úderu. Na místě jsou pravděpodobně ranění i mrtví. „Ti hajzlové zaútočili na náš týlový tábor. Zahynulo obrovské množství našich vojáků. Rozhodneme se, jak na tohle odpovíme. Další krok je na nás,“ vyhrožuje otevřeně Prigožin ve svém posledním prohlášení.

Ruské ministerstvo obrany popřelo, že by na vagnerovce zaútočilo.

Vinou Šojgua a Gerasimova zahynuly desítky tisíc Rusů

Prigožin, který je kvůli svému byznysu v oblasti stravování a cateringu i vládním zakázkám také nazýván Putinův kuchař, už dříve mnohokrát kritizoval ruské armádní velení i některé politiky. Dnes opět obviňuje Šojgua i Gerasimova z „genocidy ruského národa“. Požaduje, aby oba muži nesli za své skutky odpovědnost.

Podle Prigožina jejich přičiněním zahynuly desítky tisíc ruských občanů (na mysli má především ruské vojáky bojující na Ukrajině). Kromě toho oba generálové prý „předali ruské území nepříteli“. Tady naráží na úspěchy ukrajinské ofenzivy v loňském roce, kdy ukrajinští vojáci vytlačili okupanty nejen z okolí Kyjeva, ale později i z Chersonu a okolí Charkova, Limanu či Izjumu.

Dnešní výjimečně ostrá Prigožinova kritika míří poprvé i směrem ke Kremlu, a i když prezident Vladimir Putin není ani jednou jmenován, jeho nejužší tým bezpochyby v Prigožinově videoprohlášení figuruje jako jeden z viníků současné situace.

Nepřipravená armáda a rozkradený Donbas

Kořeny současných problémů ruské armády vidí hlavní vagnerovec, který se svými lidmi za cenu obrovských ztrát obsadil ukrajinský Bachmut, na Donbase a politice Moskvy po roce 2014. Podle něj byl totiž za dobu, kdy ho kontrolovalo Rusko, tedy od roku 2014, „zcela rozkraden generály“.

Ruská armáda podle Prigožina vůbec není připravena na válku, za což je zodpovědný ministr obrany Šojgu. Účast ruských vojáků v konfliktu v Sýrii nazval Prigožin „ostudnou“. Generálové si údajně připínali na klopu jedno vyznamenání za druhým, ale fakticky v syrské válce vůbec nebojovali.

24. února 2022, kdy Rusko zahájilo velkou invazi proti Ukrajině, nebyla podle Prigožina armáda dobře vyzbrojena. Operaci připravovali lidé, kteří „nikdy v životě nedrželi v ruce zbraň… Proto to dopadlo, jak to dopadlo.” Podle Prigožina to byla „ostuda“, za kterou může „spodina armády Šojgu a Gerasimov“.

Válka na Ukrajině sloužila oligarchům a Šojguovi

Vůdce vagnerovců se staví na stranu prostých vojáků a jejich rodin, veškerou vinu nesou prý politici a generalita. „Válka byla zapotřebí proto, aby se hrstka hajzlů zviditelnila a jeden člověk, psychicky nemocný Šojgu, získal hvězdu maršála. Za druhé byla válka zapotřebí oligarchům, klanu, který dnes ovládá Rusko.” Tímto obviněním se Prigožin poprvé dotkl nejbližšího okolí prezidenta Putina.

Třicetiminutové video, jehož hlavním a jediným hrdinou je Prigožin, se na sítích objevilo dnes ráno. Mimo jiné v něm obviňuje ministerstvo obrany z obelhávání hlavy státu. Zjevně naráží na poslední zasedání Bezpečnostní rady Ruska, na kterém nejvyšší armádní činitelé i šéfové dalších bezpečnostních složek dokládali Putinovi o grandiózních úspěších ruské armády na frontě a podle Prigožina mnohonásobně zveličovali ukrajinské ztráty.

Desítky zničených tanků Leopard a tisíce mrtvých ukrajinských vojáků označil Prigožin za „totální blbost“. Pár zničených kusů západní techniky, kterou mají Ukrajinci k dispozici, je prý neustále dokola ukazováno z různých pohledů a vydáváno za „grandiózní ztráty“. Místo velení se důstojníci, jak tvrdí Prigožin, opíjí vodkou a pak po telefonu chtějí na svých vojácích, aby vrátili ztracené pozice. To se údajně týká i Bachmutu, který Prigožinovi lidé nedávno obsadili, nyní ale Ukrajinci krok za krokem vracejí ztracené pozice zpět. „Protivník je opatrný na svou techniku i vojáky, nešetří jen municí,“ řekl Prigožin.

Armáda v rukou hysterek, bab a sv*ní

Vůdce vagnerovců tvrdí, že ruská armáda je řízena „hysterkami, babami a sv*němi“ a ruští vojáci se topí ve vlastní krvi. Na chersonském a záporožském úseku fronty Rusové prý ustupují. To potvrzuje i ukrajinské ministerstvo obrany. Naopak ruské oficiální zdroje tvrdí, že ukrajinská ofenziva je „absolutně neúspěšná“.

Vůdce žoldnéřské armády vagnerovci Prigožin také údajně podal trestní oznámení na ruského ministra obrany Šojgua a náčelníka generálního štábu Gerasimova. Ruský vyšetřovací výbor zatím tuto skutečnost nepotvrdil.

Popularita Prigožina v Rusku v posledních týdnech rychle roste. Zatím Putina nepředhonil, ale v ruských internetových vyhledávačích je už jeho jméno zadáváno častěji než jméno ruského prezidenta.