Itálie zvažuje „amnestii“ pro rodiny, které využily náhradní mateřství

Itálie zvažuje udělení „amnestie“ lidem, jejichž děti se narodily prostřednictvím náhradního mateřství. Podle agentury Reuters to uvedla ministryně pro rodinu Eugenia Roccella.

Návrh zákona, který činí nelegálním náhradní mateřství i v případě, že italskému páru odnosí dítě matka v zahraničí, na jaře předložil kabinet premiérky Giorgii Meloni a nyní jej v napjaté atmosféře projednávají italští poslanci.

Náhradní mateřství je v Itálii nelegální od roku 2004. Heterosexuální páry mají v zemi možnost adopce nebo umělého oplodnění. Ani jedna z cest není v Itálii možná pro LGBTQ+ páry, které se mnohdy za náhradními matkami vydají do zahraničí.

Meloni je součástí krajně pravicové strany Bratři Itálie (FdI) a sama se označuje za „křesťanskou matku“. Často mluví o ochraně tradiční rodiny a odmítá „genderovou ideologii“ a „LGBT lobby“.

„Budeme muset uvažovat o nějaké amnestii, jakmile budeme mít nový zákon o trestním stíhání náhradního mateřství. A to i pro ty, kteří za ním cestují do zahraničí, vzhledem k tomu, že v Itálii je to naštěstí zakázáno,“ řekla Roccella v televizním rozhovoru, z něhož ještě před plánovaným pátečním vysíláním citovala agentura ANSA a další italská média. Důležité je totiž podle ministryně najít právní řešení, které by zajistilo legální situaci už narozených dětí.

O vládním návrhu nyní diskutují italští zákonodárci. Podle návrhu by páry, které za náhradním mateřstvím cestují do zahraničí, mohly skončit až na dva roky ve vězení a dostat pokutu ve výši jednoho milionu eur (přes 21,7 milionu korun).