Sedmiletá dívka má jako první dítě v Polsku srdce od dárce z ciziny, přišlo z ČR

Sedmiletá dívka jménem Alicja se stala prvním dítětem v Polsku, kterému lékaři transplantovali srdce odebrané v zahraničí. Orgán pocházel z Česka, informovalo tento týden na svých internetových stránkách Slezské centrum pro nemoci srdce ve městě Zabrze.

Lékaři Alicji, žijící na severu Polska, zjistili restrikční kardiomyopatii, vzácné srdeční onemocnění, když jí byly dva roky. Kromě toho trpěla plicní hypertenzí, kvůli které původně potřebovala transplantaci srdce i plic, a to, že by se pro ni podařilo najít vhodného dárce, bylo nepravděpodobné. Lékařům v Gdaňsku se ale podařilo zmírnit její problémy s plicní hypertenzí, a díky tomu ji mohli zařadit do programu na transplantaci srdce.

Odpovídající orgán se pro dívku našel v květnu v Česku. „Zrovna jsem jela s dcerami na holčičí nákupy,“ vypráví Tatiana, matka Alicji, o tom, jak jí z nemocnice zavolali, že mají pro dívku vhodné srdce. „Musely jsem se vrátit a rychle se vydat do Zabrze,“ dodává. (ČTK)