Policie odložila případ loňské nehody pendolina v Bohumíně na Karvinsku. Při kolizi zemřel strojvedoucí, který nehodu podle výsledku vyšetřování zavinil.

ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková. Ke stejnému závěru dospěla i Drážní inspekce, která tento týden výsledky vyšetřování zveřejnila. Podle nich byl strojvedoucí ve stavu střední opilosti a pendolino projelo na červenou. Celkovou škodu Drážní inspekce vyčíslila na 238,9 milionu korun.

„Kriminalisté před časem případ odložili. Při kolizi zemřel viník nehody, kterým byl strojvedoucí,“ uvedla Vlčková. Dodala, že na ukončení práce Drážní inspekce policisté čekat nemuseli. Měli dostatek indicií, které na viníka ukázaly.

Podle inspekce strojvedoucí nerespektoval návěsti Stůj hlavního odjezdového návěstidla. Vlak uvedl do pohybu, aniž by byla souprava vypravena. V ten den přišel do práce pozdě a před nástupem na směnu se nepodrobil dechové zkoušce. Později se zjistilo, že byl pod vlivem alkoholu – ve stavu střední opilosti. (ČTK)