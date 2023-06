Rusko podle Londýna posílilo obranu Sevastopolu, patrně nasadilo i delfíny

Novinář Ondřej Soukup přibližuje většinové mínění Rusů žijících u hranic s Ukrajinou: „Už jsme těch Ukrajinců zabili tolik a napáchali tolik škod, že už nikdy nebudeme bratři. Musíme to dotáhnout do konce, jinak se nám příštích sto let budou mstít.“ Podpora války na Ukrajině je vyšší v oblastech, které jsou poblíž fronty.