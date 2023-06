Proti Bidenovým výrokům se po Pekingu ohradilo i Tokio. Krajně neobvykle

Tokio se ohradilo proti Bidenovu tvrzení, že to on přesvědčil premiéra Kišidu, aby Japonsko navýšilo svůj obranný rozpočet. Není jasné, co americký prezident těmi slovy sledoval, ale jsou „zavádějící“ a nepravdivá, sdělila japonská vláda. Takový veřejný nesouhlas s klíčovým spojencem je krajně neobvyklý.

Květnový summit G7 v Hirošimě; americký prezident Biden a japonský premiér Kišida v popředí. Foto: G7, japonská vláda

Inkriminovaný výrok Joea Bidena padl tento týden na předvolební recepci v Kalifornii.

Americký prezident tam rovněž vyvolal velkou nelibost Číny, když o Si Ťin-pchingovi mluvil jako o ztrapněném diktátorovi.

Co se Japonska týká, o tom Biden řekl, že loňské „exponenciální“ zvýšení japonského obranného rozpočtu je výsledkem jeho předchozích tří jednání s Fumiem Kišidou.

Konkrétně podotkl, že Japonsko „velmi, velmi dlouho“ nezvyšovalo náklady na obranu, ale že se premiér Kišida „přesvědčil, že to musí udělat jinak“, poté, co s Bidenem „třikrát při různých příležitostech“ mluvil.

Tajemník japonské vlády Hirokazu Macuno to na dnešní tiskové konferenci odmítl s tím, že Tokio o změně obranné strategie rozhodlo o vlastní vůli a samo. A že Bidenův výrok je „zavádějící“ a to, co jím sledoval, „nejasné“.

Macuno dodal, že USA „nyní sdílí japonský pohled“. Odmítl však odpovědět na upřesňující otázku ohledně toho, jakými diplomatickými kanály spolu Tokio a Washington komunikovaly. (Kjódó)