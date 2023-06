Ministři KDU-ČSL ve vládě nepodpořili přijetí Istanbulské úmluvy

Vláda by mohla ve středu projednávat Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tedy takzvanou Istanbulskou úmluvu. Rozhodovat by měla o tom, zda dokument pošle k ratifikaci do Parlamentu. Česko úmluvu podepsalo v roce 2016.